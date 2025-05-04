محلل بـ«الديمقراطي الأمريكي»: إسرائيل لا تنوي الالتزام بوقف إطلاق النار

أكد روبرت باتيلو، محلل الحزب الديمقراطي الأمريكي، أن إسرائيل لا تُظهر أي نية لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان أو غزة، مشددا على أن التصعيد المستمر من جانبها يشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي.

غياب الإرادة السياسية لدى تل أبيب

وأوضح «باتيلو» أن ما يحدث الآن يُظهر بوضوح غياب الإرادة السياسية لدى تل أبيب، للامتثال للقرار الأممي رقم 1701، الذي يفرض على إسرائيل الانسحاب الكامل، ووقف الأعمال العسكرية.

وعبر محلل الحزب الديمقراطي، خلال مداخلة له في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، عن قلقه من الممارسات الإسرائيلية الأخيرة، بما في ذلك عمليات الاغتيال داخل الأراضي اللبنانية، التي وصفها بـ«انتهاك صارخ للقوانين الدولية».

تحذير من الحماية غير المشروطة لإسرائيل

وشدد روبرت باتيلو، على ضرورة تدخل المجتمع الدولي، وعلى رأسه الاتحاد الأوروبي، لوقف هذا التصعيد، محذرا من أن استمرار الحماية غير المشروطة لإسرائيل، خاصة في ظل الدعم الأمريكي الحالي، سيمنح تل أبيب مزيدا من القوة، ويؤدي إلى تداعيات خطيرة مشابهة لما حدث في نوفمبر من العام الماضي.