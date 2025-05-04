5 نصائح للقضاء على الهالات السوداء الخفيفة.. أبرزها الامتناع عن التدخين

يمكن علاج الهالات السوادء الخفيفة، باتباع مجموعة من النصائح اليومية، التي تساعد في منع الانتفاخ الناتج عن تجمع السوائل بالجفون السفلية، مع ضرورة التخلي عن العادات السلبية، مثل التدخين والسهر طوال الليل.

وأوضح موقع «مايو كلينك الطبي» أن هناك بعض النصائح، للقضاء على الهالات السوداء الخفيفة، وهي:

وضع شيء بارد أسفل العينين

يمكن وضع شيء بارد أسفل العينين مثل مكعبات الثلج، لأنها تساعد في علاج الهالات السوداء الخفيفة، أو يمكن استخدام قطعة قماش باردة ورطبة، وكذلك ملعقة صغيرة باردة، أو كيس خضراوات مجمدا ملفوفا بقطعة قماش ناعمة.

رفع الرأس بالوسائد

ينصح برفع الرأس عند النوم، من خلال وضع وسادة عالية أو اثنتين، لأنها تساعد في منع الانتفاخ الناتج عن تجمع السوائل بالجفون السفلية.

النوم لفترة كافية

يجب أن يحصل الشخص على قسط كافٍ للراحة والنوم، لأن قلة النوم تساعد في الإصابة بالهالات السوداء أسفل العينين.

التخلي عن بعض العادات السيئة

ينصح بالتخلي عن بعض العادات السيئة، التي قد تؤدي إلى زيادة حدة الهالات السوداء، مثل التدخين بشراهة.

استخدام كريم لعلاج الهالات السوداء

يمكن اللجوء إلى الصيدلي لاستخدام كريم لعلاج الهالات السوداء، حينما يكون الأمر ناتجا من السهر، أو السير فترة طويلة تحت أشعة الشمس، أما إذا كان الأمر ناتجا عن مرض ما مثل الأنيميا، يجب الذهاب إلى الطبيب، وإجراء التحاليل اللازمة.