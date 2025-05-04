«عجل» يتسبب في طرد ملاكم صيني من سكنه مرتين.. قصة غريبة تثير ردود فعل متباينة

في واقعة أثارت دهشة واستغراب الكثيرين، وجد ملاكم صيني نفسه مطرودًا من شقتين مستأجرتين خلال عام واحد، والسبب حيوانه الأليف غير المعتاد، وهو عجل جاموس أسود.

عجل جاموس يتسبب في طرد ملاكم صيني من شقتين

الشاب الصيني «تشين»، البالغ من العمر 30 عامًا، ملاكم متقاعد يعمل حاليًا مدربًا للياقة البدنية والملاكمة بدوام جزئي في مدينة فوشان بمقاطعة قوانجدونج الصينية، أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عشقه لـ عجل جاموس اشتراه في يناير الماضي.

يقول تشين إنه كان يخطط لتربية كلب، لكنه وجد في عجل الجاموس رمزًا للعمل الجاد وتحقيق الأهداف، وتذكيرًا بعدم التحول إلى «حصان عمل»، وفقًا لِما ورد على موقع «odditycentral».

عجل الجاموس يثير استياء الجيران

وعلى الرغم من ارتباط «تشين» الشديد بـ حيوانه الأليف، فإن اختياره غير المعتاد تسبب في مشاكل مع مالكي العقارات؛ إذ تم طرده من شقتين بسبب شكاوى الجيران من الضوضاء والرائحة، ومع ذلك يرفض «تشين» التخلي عن «ملك شيطان الثور»، كما يسميه، ويصر على البحث عن مكان آخر للإيجار.

صور ومقاطع فيديو تثير الجدل

وانتشرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية تظهر «تشين» وهو يعتني بعجل الجاموس البالغ من العمر 4 أشهر، وينظفه ويطعمه ويلبسه ويخرجه في نزهات، وأثارت هذه الصور ومقاطع الفيديو ردود فعل متباينة؛ إذ انتقد بعض المستخدمين «تشين»، متهمين إياه باستخدام الحيوان لجذب الانتباه، ليرد «تشين» على منتقديه، مؤكدًا حبه الصادق لحيوانه الأليف، ومتحديًا أي شخص أن يطرده من منزله مرتين إذا لم يكن مرتبطًا عاطفيًا بحيوانه الأليف.

حيوان أليف هادئ

عندما سُئل تشين عن ضوضاء الحيوان، أكد أنه يتمتع بشخصية لطيفة وهادئة للغاية، ولا يغضب إلا عندما يشعر بالجوع، معترفًا بأن تنظيف مخلفات الحيوان هو التحدي الأكبر في تربية عجل جاموس في المدينة، لكنه يؤكد أنه يبذل قصارى جهده للحفاظ على نظافة المكان.

تشين يرفض التخلي عن حيوانه الأليف

وعلى الرغم من طرده من شقتين، يصر «تشين» على أنه لن يتخلى عن «ملك شيطان الثور»، قائلًا: «إذا كنت تحب حيوانك الأليف، فسوف تتسامح مع كل شيء فيه».