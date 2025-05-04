باتيلو يدعو الناخب الأمريكي للتحرك من أجل سياسة أكثر توازنًا في الشرق الأوسط

دعا روبرت باتيلو، محلل الحزب الديمقراطي الأمريكي، الشعب الأمريكي والناخبين إلى التحرك من أجل المطالبة بتغيير السياسات الخارجية للولايات المتحدة، خصوصًا فيما يتعلق بالموقف الأمريكي من النزاع في الشرق الأوسط.

الانتخابات المقبلة تشكّل فرصة حقيقية لتصحيح المسار

وأكد باتيلو أن الانتخابات المقبلة تشكّل فرصة حقيقية لتصحيح المسار، وضرورة أن تعكس القيادة السياسية القادمة تطلعات الأمريكيين نحو العدالة والسلام.

وتابع محلل الحزب الديمقراطي، في حديثه ضمن برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على شاشة القاهرة الإخبارية، أن العديد من الولايات الأمريكية، مثل ولاية ميشيجن، عبّرت بالفعل عن رفضها لسياسات كامالا هاريس، وهو ما انعكس في نتائج الانتخابات التي صبّت لصالح دونالد ترامب بسبب مواقفه المتشددة تجاه الشرق الأوسط.

استمرار الدعم غير المشروط لإسرائيل يضعف فرص السلام

وختم باتيلو مداخلته بالتأكيد أن استمرار الدعم غير المشروط لإسرائيل يضعف فرص السلام ويهدد أمن المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل ووضع حد للانتهاكات، وتحقيق التوازن في التعاطي مع القضايا الإقليمية الحساسة.