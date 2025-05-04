القليوبية تطلق مبادرة «ارسم ضحكة واسعد قلب» احتفالا بيوم اليتيم

شهد اللواء طارق ماهر، السكرتير المساعد لمحافظة القليوبية نيابة عن المحافظ، احتفال مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بيوم اليتيم، بالإضافة إلى انطلاق مبادرة «ارسم ضحكة واسعد قلب» بمراكز شباب المحافظة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية.

مستقبل الأطفال مسؤولية الجميع

أعرب «الفرماوي» عن سعادته لوجوده بين الأطفال في احتفالهم، مؤكدا أنه حق الأطفال علينا من الرعاية والاهتمام، وأن مستقبل الأطفال مسؤوليتنا جميعا، حيث يمثل يوم اليتيم رمزا لاهتمام الدولة والقيادة بكل أبنائها، وهو فرصة لتعزيز قيم التضامن والتكافل بين أبناء المجتمع.

وقدم الشكر والتقدير لجميع القائمين على الحفل، معربا عن امتنانه لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال، مشيرا إلى أن مراكز شباب المحافظة تفتح أبوابها للأطفال للاستمتاع بالعيد من خلال الأنشطة والفعاليات التي تُقدم، بهدف نشر روح السعادة والانتماء بينهم، مؤكدا أن الاهتمام باليتيم ورعايته مسؤولية جماعية، حيث يُعتبر واجبا دينيا وأخلاقيا، ومقياس للرحمة في المجتمع ودليل على تطوره ورقيه.

جوائز مالية وهدايا

تنوعت فقرات الحفل بين عروض فنية ومسرحية، وفنون تشكيلية، وألعاب ترويحية، وفقرات التنورة والأراجوز والساحر، وتوزيع جوائز وهدايا على الأطفال المشاركين.

ساهمت في تقديم الفقرات فرق من المسرح والفن التعبيري، بالإضافة إلى فرق مشروعات القومية من إدارات الرياضة والنشء والشباب، كما شارك في التنظيم فريق متطوعي وزارة الشباب والرياضة تحت شعار «شباب يدير شباب»، إلى جانب أعضاء كيان مصر شباب الدلتا.

وقدمت مراكز الشباب مجموعة من الخدمات الثقافية والفنية والرياضية للأطفال الأيتام، في إطار سياسة الوزارة واستراتيجيتها التي تهدف إلى تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية، تسعى لبناء الشخصية المصرية المتكاملة، مع الحرص على تقديم خدمات شاملة لكل فئات المجتمع.