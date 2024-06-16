محافظ القليوبية يوزع هدايا وورود على الأيتام والمسنين احتفالا بعيد الأضحى

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، جولة صباحية في أول أيام عيد الأضحى المُبارك، للمرور على دور الأيتام ورعاية المسنين والمستشفيات، لتقديم التهنئة لهم بمناسبة العيد في لفتة إنسانية لرسم البهجة والفرحة على وجوههم.

محافظ القليوبية يزور مستشفيات بنها الجامعي والتعليمي والتأمين

واستهل محافظ القليوبية جولته بزيارة مستشفى بنها الجامعي ومستشفى بنها التعليمي وبنها للتامين الصحي، مُقدماً التهنئة للمرضى والأطقم الطبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وحرص على تقديم الورود والهدايا متمنياً لهم عيداً سعيداً مليئ بالخير والبركات عليهم وعلى أسرهم وعلى مصر.

تقديم التهنئة والهدايا العينية

كما قام محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها بزيارة مؤسستي الأيتام للبنين والبنات بمدينة بنها، وتقديم التهنئة والهدايا العينية والمادية للأطفال الأيتام لإستمتاعهم بالعيد، مؤكداً حرصه وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على توفير الدعم الكامل لكل الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، وذلك من خلال دمجهم بالمجتمع كونهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

ثم توجه «الهجان» ومُرافقيه لتقديم التهنئة للسيدات والرجال نُزلاء دار المسنين بمدينة بنها تقديراً لمكانتهم الكبيرة وتضحياتهم، مُقدماً لهم الهدايا والورود، كما حرص سيادته على التحدُث مع نُزلاء الدار والإطمئنان على توفير كامل الرعاية لهم، معرباً عن سعادته لمشاركتهم فرحتهم بالعيد، لافتاً إلى أننا جميعا علينا مسئولية كبيرة في إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم، مُشيداً بالمستوى المتميز للدار والخدمات المقدمة بها، مُقدماً الشكر لجميع القائمين عليها، مطالباً المسئولين عن الدار بالإستمرار على هذا المستوى ومراعاة الجوانب الإنسانية للنُزلاء ، وتلبية كافة مطالبهم، مؤكداً على تقديم كافة سُبُل الدعم والرعاية لنزلائها لتوفير حياة كريمة لهم.