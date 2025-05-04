الإعلامية مها بهنسي: «المتحدة» قدمت أعمالا ناقشت اضطرابات نفسية لم نكن نملك وعيا بها

تحدثت الإعلامية مها بهنسي عن دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في تقديمها لأعمال فنية تناقش الاضطرابات والأمراض النفسية، موضحة أن هذه الأعمال مثل مسلسل «لام شمسية» الذي يعد تحفة فنية، بطولة أمينة خليل ومحمد شاهين اللذان أبدعا فيه.

كما أضافت الإعلامية مها الصغير خلال حلقة برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع عبر قناة cbc، اليوم السبت، :«لم نكن نتحدث عن هذه المواضيع من قبل، لكن الآن هناك وعي بعدم دفن رؤوسنا في الرمال، فهذه ظواهر موجودة، وقد تحدث في كثير من الأسر».

وأشارت إلى أنها قد تكون حالات فردية، لكنها تتطلب المواجهة، وكبرنامج اجتماعي، سنكمل ما بدأته الدراما من توعية حول التحرش، وسنقوم بحملات ولقاءات مع متخصصين لطرح القضية بشكل صريح، وأن الأمهات يجب أن يوعين أولادهن منذ الصغر: «كنت أقول لابني وهو صغير: لا تسمح لأحد أن يحملك، أو يلمسك، لا تجلس على رجل أحد، لا تخلع ملابسك أمام أحد، هذا ليس عيبا، بل توعية ضرورية، حتى وإن لم يفهم الطفل في البداية».