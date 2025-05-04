وصول محمد إمام وهاني رمزي وسلاف فوافرجي عزاء زوجة نضال الشافعي

توافد نجوم الوسط الفني على عزاء زوجة الفنان نضال الشافعي، المقام حاليًا في المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة الفنان في هذا المصاب الأليم.

توافد الفنانين على عزاء زوجة نضال الشافعي

وصل عزاء زوجة نضال الشافعي منذ قليل، عدد كبير من الفنانين، من بينهم سلاف فواخرجي التي حضرت رفقة زوجها، إلى جانب كل من محمد إمام، رياض الخولي، أحمد عصام، محمد عز، هاني رمزي، محمد عز، أحمد عصام، لقاء سويدان، محسن منصور، إدوارد، محمد جمعة، ومي كساب، محمود البزاوي، خالد جلال، هاني رمزي، ياسر فرج، أحمد زاهر، مجدي كامل، مؤمن نور، محمود عبدالمغني، أحمد التهامي

كما حضر أيضا منذ قليل الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وزوجته روجينا، وريهام عبدالغفور، لقاء الخميسي، إدوارد، طارق صبري، سامح حسين، فادية عبد الغني، بوسي شلبي.

جنازة زوجة نضال الشافعي

وشُيع جثمان الفنانة الراحلة هند محمد علي، زوجة الفنان نضال الشافعي، أمس الجمعة من مسجد آل بهجت بمدينة 6 أكتوبر، وسط حضور كبير من نجوم الوسط الفني، أبرزهم أشرف زكي، وفاء عامر، أحمد بدير، أحمد زاهر، محمود عبدالمغني، أحمد رزق، داليا مصطفى، لقاء سويدان، حمزة العيلي.