إقامة عزاء اللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام للدقهلية بحضور المحافظين

شارك عدد كبير من القيادات العامة والمسؤولين في محافظة الدقهلية، ومن مختلف المحافظات، واستقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وفود من المحافظات المختلفة، من ضمنهم الغربية وكفر الشيخ والمنيا والشرقية والقليوبية.

مشاركة المحافظون في عزاء السكرتير العام لمحافظة الدقهلية

قدم محافظو الشرقية والقليوبية والغربية وكفر الشيخ، واجب العزاء للواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، في الراحل اللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية صباح الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك، أثناء أدائه صلاة عيد الفطر داخل مسجد النصر في مدينة المنصورة رفقة المحافظ اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بعد أن أصيب بأزمة قلبية مفاجئة تسببت في نقله إلى داخل إلى مستشفى المنصورة الدولي، ومحاولات لإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وجرى دفنه في محافظة المنيا بعد نقل الجثمان، وتشييع الجنازة من داخل بلده في المنيا، بحضور محافظ المنيا ومحافظ الدقهلية.

وكان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أعلن تلقي واجب العزاء في الراحل يوم السبت 5 إبريل بعد صلاتي المغرب والعشاء، داخل دار المناسبات التابعة لمسجد النصر في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وشارك الشيخ محمود أنور الشحات في إحياء العزاء الخاص بالسكرتير العام متطوعا، موضحا أن هذا واجبه لأهالي بلدته وللمحافظ اللواء طارق مرزوق.