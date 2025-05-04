محافظ المنيا يستقبل وفد بيت العائلة المصرية ويؤكد ترسيخ قيم التعايش

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وفدًا من أعضاء بيت العائلة المصرية، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك وترسيخ قيم التسامح والمواطنة بين أبناء المجتمع، مؤكدا على أهمية دور بيت العائلة كشريك أساسي في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

ترسيخ السلام المجتمعي وتحقيق الاستقرار

وخلال اللقاء، أعرب المحافظ عن تقديره للدور المهم الذي يقوم به بيت العائلة المصرية في ترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الآخر، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لكافة المبادرات التي تسهم في ترسيخ السلام المجتمعي وتحقيق الاستقرار.

تعزيز الوعي بقيم المواطنة والانتماء

وشهد اللقاء مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بتفعيل أنشطة توعوية وثقافية موجهة للشباب وطلبة المدارس والجامعات، تستهدف تعزيز الوعي بقيم المواطنة والانتماء، ونشر مبادئ المحبة والتآخي، والتلاحم الوطني.

ضم وفد بيت العائلة عددًا من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام لمحافظة المنيا والنائبين على بدوى و الدكتور كريم بدر حلمى عضوى مجلس النواب.