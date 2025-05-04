الليلة.. الزمالك يواجه مودرن سبورت في كأس عاصمة مصر و«بيسيرو» يدفع بالبدلاء
4 خبراء يجيبون عن السؤال كيف نواجه البلطجة الإسرائيلية ضد العرب؟
السيسي وماكرون بحثا إمكانية عقد قمة «مصرية فرنسية أردنية» بالقاهرة
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«التعليم العالى»: الذكاء الاصطناعى أصبح حاضراً بقوة فى الجامعات.. وتوظيف أدواته كوسائل فعالة للبحث العلمى
مقال رأي لـ أشرف غريب: الرابحون والخاسرون فى مهمة تغيير الجلد
«عاشور»: نسعى للاستفادة من التطورات المذهلة فى التقنيات الحديثة لإعداد تجربة متطورة تناسب العصر
«الفرنسية للتنمية»: مصر على الطريق الصحيح لبناء منظومة تأمين صحى شامل
وزير الرى: وفرنا احتياجات المنتفعين المائية فى العيد
«سويلم»: تكثيف المرور الميدانى لرصد الوضع بشبكة الترع وتطبيق المناوبات
مقال رأي لـ بلال الدويي: شعارنا «سلام الأقوياء»
«التنمية المحلية»: استعدادات لتدريب 2000 موظف فى المحليات
«الإسكان»: تخصيص ١٥ ألف قطعة أرض بـ«بيت الوطن» للمواطنين
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حرب الإبادة مستمرة ضد الفلسطينيين فى «غزة».. والطائرات الإسرائيلية تنفذ عمليات نسف للمبانى.. والأمم المتحدة: 65% من القطاع يخضع لأوامر الإخلاء
الضفة الغربية.. الاحتلال يواصل تدمير «طولكرم وجنين ونابلس ونور شمس»
«أونروا»: أكبر موجة نزوح من شمال الضفة منذ 1967.. وتفريغ مخيمى «نور شمس وطولكرم» من السكان بعد تهجيرهم قسرياً.. وتخريب كامل للبنية التحتية وهدم وحرق عشرات المنازل
وزير الخارجية: مصر ترفض العدوان الإسرائيلى المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية
أمريكيون يحشدون لأكبر يوم احتجاجى ضد «ترامب» وحليفه الملياردير إيلون ماسك
مقال رأي لـ عمار على حسن: الحوار فى وجه الترامبية (1)
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جيش الاحتلال يخنق ويبيد الفلسطينيين.. ويواصل شلال الدم فى سوريا ولبنان
جرائم إسرائيل ضد العرب.. بلطجة تتحدى العالم
محلل سياسى فلسطينى: مطلوب تحرك دولى موحد لمواجهة «تل أبيب».. وتسليم ملف التفاوض لمصر والجامعة العربية
غسان يوسف: طائرات العدو تستبيح أجواءنا بعد تدمير الدفاعات الجوية
نذير رضا: «اللجنة الخماسية» قادرة على وقف التصعيد فى الجنوب اللبنانى
خبير سورى: «إعادة بناء جيش قوى» الضمانة لمواجهة العربدة الإسرائيلية فى سوريا
محلل لبنانى: العرب يراهنون على الدور المصرى باعتباره ضمانة الاستقرار فى المنطقة
أستاذ العلاقات الدولية: مصر والولايات المتحدة قادرتان على إيقاف المد الإسرائيلى
«نتنياهو» يسعى للقضاء على «حماس» وزيادة الضغط على أهالى غزة لإجبارهم على «الرحيل قسراً»
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البنوك تدعم «الشمول المالى» بإتاحة باقة من خدماتها المصرفية مجاناً حتى نهاية أبريل
«الأهلى» يطلق «فيزا» الائتمانية بالدولار لأول مرة فى مصر
«WE» توقع مذكرة شراكة استراتيجية مع «CIB» لتقديم خدمات مالية رقمية متطورة للعملاء
«القاضى»: المصرف المتحد منافس قوى بفعل مراكزه المتقدمة على مستويات العمل المصرفى
شبكة المدفوعات اللحظية تفرض رسوماً على الخدمات
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الدولة تسعى لتطويرها لتعزيز الاستفادة بها اقتصادياً واجتماعياً
«السياحة البيئية» المستقبل الأخضر لمصر
المحميات الطبيعية: 30 محمية متنوعة تمثل ركيزة سياحية هامة
وزيرة البيئة: هذه السياحة تعزز الاقتصاد وتحدد مستقبل الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية
سياحة البحر فرصة واعدة للتنمية توفر للسائح تجارب وبيئات مختلفة
«عليوة»: قيمة الدعم المالى لمشروع «شرم الشيخ - مدينة خضراء» تبلغ 6.4 مليار دولار
لسه الأمانى ممكنة
منتخب الناشئين يخوض مواجهة حاسمة ضد الكاميرون
صدمة قبل المونديال
«عبدالمنعم» يرفض العودة للأهلى.. والفريق يخوض مرانه الأخير فى موريتانيا غداً
ليلة وداع
«صلاح» يتطلع لاستعادة ذاكرة التهديف بمواجهة ليفربول وفولهام.. و«دى بروين» يخوض ديربى مانشستر الأخير
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مقال رأي لـ خالد ميري: على أبواب نظام عالمى جديد
«كورال ورسم وطبلة» فى احتفالية اليتيم بدار الأوبرا إيه اليوم الحلو ده
«لنا عودة»
فلسطينيات يحافظن على الهوية بمشاريع يدوية فى «أم الدنيا»
بملابس الصيادين
مهرجان أسماك لتنشيط سياحة
الغردقة: 3 طن «سى فود»
«على قد الإيد».. محلات الذهب تستعد لموسم العيد بشبكة عيار 14