جامعة القاهرة تعطل الدراسة الاثنين 7 أبريل بجميع الكليات

كشفت مصادر في جامعة القاهرة، تفاصيل تعطيل الدراسة يومًا واحدًا الاثنين المقبل، وبحسب المصادر، فإن التعطيل يأتي على مستوى كافة الكليات، ويحسب إجازة رسمية.

تعويض المحاضرات وتأجيل الامتحانات

وفي السياق قالت كلية الأثار جامعة القاهرة عبر صفحتها قائلة: «الطلاب الأعزاء، وفقا لما ورد من توجيهات من إدارة الجامعة، سيتم تعليق الدراسة وامتحانات منتصف الفصل الدراسي الميدتيرم للطلاب يوم الاثنين المقبل، الموافق 7 أبريل، على أن يتم تعويض وعمل امتحانات ومحاضرات هذا اليوم ليوم لاحق».

وأضاف البيان: «بالنسبة لامتحانات الميدتيرم لمقرر التفكير النقدي للفرقه الأولى، الذي كان مزمع عقده يوم الاثنين الموافق 7 أبريل، وسيتم عقده يوم الأحد الموافق 13 أبريل، مع خالص الأمنيات بالتوفيق والنجاح».

المحاضرات أونلاين بكلية الهندسة

من جانبها أعلنت كلية الهندسة، تعطيل الدراسة يوم الاثنين 7 أبريل، بمناسبة إقامة فعالية كبرى داخل الجامعة، مؤكدة أن القرار يشمل كافة كليات ومعاهد الجامعة، بما في ذلك الحرم الجامعي الرئيسي بالجيزة وفرع الشيخ زايد.

وأوضحت الكلية في منشور لها على صحفتها الرسمية بفيسبوك، أن المحاضرات ستُعقد أونلاين فقط لمن يرغب من أعضاء هيئة التدريس، وفقًا للجداول الدراسية المُعلنة مسبقًا.