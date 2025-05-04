ونشرت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، مقطعا مصورا لمحتجزين إسرائيليين اثنين لديها، بعنوان «الوقت ينفد».

وتحدث المحتجزان الإسرائيليان لدى حماس، خلال المقطع عن مكان احتجازهما؛ إذ قالا: «المكان الذي نوجد فيه غير آمن ولا طعام فيه ولا شراب».

وطالب المحتجزان من الإسرائيليين الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإعادتهم، بحسب وسائل إعلام تابعة للحركة.

المحتجزان: نجونا من الموت

وتابع المحتجزان الإسرائيليان لدى حماس: «امنحوا المحتجزين الذين عادوا إلى بيوتهم فرصة للحديث عما نعانيه، ونجونا من الموت بعد استهداف الجيش لنا أثناء خروجنا من النفق».