قال المحتجزان الإسرائيليان لدى حماس، إنهما نجيا من الموت بعد استهداف الجيش لهما أثناء خروجهما من النفق، حبسما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».
محتجزان إسرائيليان لدى حماس: نجونا من الموت بعد استهداف الجيش لنا
محتجزان إسرائيليان لدى حماس: نجونا من الموت بعد استهداف الجيش لنا
ونشرت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، مقطعا مصورا لمحتجزين إسرائيليين اثنين لديها، بعنوان «الوقت ينفد».
وتحدث المحتجزان الإسرائيليان لدى حماس، خلال المقطع عن مكان احتجازهما؛ إذ قالا: «المكان الذي نوجد فيه غير آمن ولا طعام فيه ولا شراب».
وطالب المحتجزان من الإسرائيليين الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإعادتهم، بحسب وسائل إعلام تابعة للحركة.
المحتجزان: نجونا من الموت
وتابع المحتجزان الإسرائيليان لدى حماس: «امنحوا المحتجزين الذين عادوا إلى بيوتهم فرصة للحديث عما نعانيه، ونجونا من الموت بعد استهداف الجيش لنا أثناء خروجنا من النفق».