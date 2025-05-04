كيف تتغلب على الملل في العمل؟.. روشتة مهمة لإعادة الشغف

الشعور بالملل خلال العمل أمر طبيعي، خاصة بعد سنوات عديدة من إجراء نفس المهام بشكل يومي، لذا فإن هناك بعض النصائح التي يمكن إتباعها، تساعد على تجديد الشغف مرة أخرى، حتى يتمكن الشخص من الاستمرار في عمله.

أوضحت صحيفة «الديلي ميل البريطانية» أن هناك بعض النصائح، التي يمكن إتباعها للتغلب على الملل في العمل، كالتالي:

التحدث مع المدير أو المشرف

يمكن التحدث مع المدير وإخباره بالتحديات التي تواجهها، وطلب مساعدته في اقتراح بعض الأمور، مثل الحصول على إجازة، أو عدم تنفيذ المهام المكررة، واستبدالها بمهام جديدة، تحمل تحديات مختلفة.

الحصول على فترة راحة

الحصول على فترة راحة أمر مهم جدًا، لأنه يساعد في الوقاية من الإرهاق، خاصة إذا بدأ الشخص في فقدان تركيزه، أو الشعور بانخفاض في إنتاجيته.

التفكير في أهدافك بالعمل

يمكن التغلب على الملل، من خلال التفكير في أهدافك بالعمل، والسبب الرئيسي للالتحاق به، مما يؤدي إلى تجديد الشغف مرة أخرى.

تعلم مهارة جديدة

يجب أن يفكر الشخص في التطوير من نفسه، بتعلم مهارات جديدة، مما يساعده على تحسين أدائه الوظيفي، من خلال المشاركة في دورات تدريبية وورش عمل.

محاولة تجاوز أعباء العمل

كثرة أعباء العمل قد تؤدي إلى الشعور بالملل، وعدم الرغبة في الاستمرارية، لذا ينصح بمحاولة إنجاز المزيد من المهام في فترة زمنية أقصر.