استشاري علم نفس تربوي: النوم والتغذية السليمة مهمان لزيادة النشاط والتركيز

استشاري علم نفس تربوي: النوم والتغذية السليمة مهمان لزيادة النشاط والتركيز

استشاري علم نفس تربوي: النوم والتغذية السليمة مهمان لزيادة النشاط والتركيز

قالت الدكتورة ولاء شبانة، استشاري علم النفس التربوي، إن النشاط العام للإنسان يعتمد على عدة عوامل أساسية، أبرزها زيادة عدد ساعات النوم وعدم وجود أفكار تعكر صفو الهدوء والسلام النفسي، بالإضافة إلى أهمية التغذية السليمة والصحية.

تنظيم مواعيد النوم يحافظ على النشاط والتركيز

وأكدت «شبانة» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز» أن تنظيم مواعيد النوم يعد أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على النشاط والتركيز، مشيرة إلى أن عدد ساعات النوم مرتبط ارتباطًا وثيقًا بنوعية الطعام الذي يتناوله الشخص.

التفاح يعد من الأطعمة التي تساعد على الاستيقاظ بنشاط

وأضافت أن السكر يعد من المواد التي يمكن للإنسان الاستغناء عنها لتحقيق نشاط أكبر وأفضل، موضحة أن التفاح يعد من الأطعمة التي تساعد على الاستيقاظ بشكل أكثر نشاطًا، لما يحتويه من فوائد صحية.

وشددت على ضرورة شرب السوائل بشكل طبيعي، وأهمية تناول الوجبات بشكل مستمر خلال اليوم، خاصة بعد الاستيقاظ من النوم، حيث إن تناول الطعام الصحي في هذه الفترة يساعد على تعزيز النشاط العقلي والبدني ويزيد من القدرة على التفاعل بشكل إيجابي مع تحديات اليوم.

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