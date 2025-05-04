كرات التمر بالشوفان.. تحلية صحية مميزة بجانب الشاي والقهوة

كرات التمر بالشوفان.. تحلية صحية مميزة بجانب الشاي والقهوة

كرات التمر بالشوفان.. تحلية صحية مميزة بجانب الشاي والقهوة

يمكن استغلال بواقي التمر في إعداد بعض الوصفات، خاصة بعد انتهاء شهر رمضان، إذ يمكن تحويله إلى كرات صحية، وتقدم على الإفطار أو كتحلية بجانب الشاي والقهوة، ولكن ينصح باستخدام خامات ذات جودة عالية، للحصول على طعم مميز.

أوضحت الشيف غادة التلي ببرنامج «زعفران وفانيلا»، طريقة إعداد كرات التمر الصحية بالشوفان، لاستغلال بواقي التمر في وصفة صحية، كالتالي:

المقادير:

  • 2 كوب شوفان حبوب كاملة أو مجروش.
  • ثلث كوب فول سوداني محمص أفضل من الفول السوداني النيء، لإعطاء نكهة مميزة للوصفة.
  • 12 حبة تمر طري منزوع النوى.
  • 2 ملعقة كبيرة كاكاو خام لأن التمر يحتوي على نسبة من السكر، ولكن يمكن استخدام الكاكاو المحلى.
  • نصف كوب زبدة فول سوداني ويمكن استبدالها بشيكولاتة سهلة الفرد.

للوجه:

بلح

الخطوات:

في الكبة يوضع 2 كوب من والشوفان مع السوداني والتمر والكاكاو وزبدة فول سوداني، ويتم الخلط جيدًا، حتى تتحول إلى عجينة سهلة التشكيل، وتكور إلى كرات متوسطة الحجم، ثم يتم غمرها في خليط من الشوكولاتة المذوبة والسوداني المجروش، وتوضع على صينية عليها ورقة زبدة أو ورق شفاف، وتترك حتى تتماسك، ثم تدخل الثلاجة حتى تصبح باردة، وتقدم مع رشة من المكسرات، إلى جانب الشاي أو القهوة.

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