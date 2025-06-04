نصائح تساعدك في استعادة حيويتك ونشاطك.. وداعا للأرق

بعد يوم من النشاط والحيوية، والكثير من الجهد المبذول، يجد الشخص نفسه وقد استنفذ قدر كبير من طاقته، ولتجديدها عليه اتباع 3 أمور ليصبح قادر على العودة لممارسة نشاطه في اليوم التالي، وذلك حسب موقع «english.ahram.org».

حافظ على نشاطك

ممارسة أنشطة بدنية بسيطة كالمشي تُشتت انتباهك عن الطعام وتُحافظ على حركتك، فحاول الثبات على أهدافك من أجل تحفيز ذاتك على الاستمرارية.

تناول طعامًا صحيًا

استمر باتباع نظام غذائي منتظم كالبدء بالشوربة أو شرب كوب من الماء لمنح الجسم شعورًا بالشبع ومنعه من تناول المزيد من الطعام، بالإضافة إلى تناول الطعام قبل النوم بأربع ساعات، فالوجبات المتأخرة لا تُهضم جيدًا، وقد تتحول إلى دهون متراكمة في الجسم.

تناول وجبات خفيفة باعتدال

إذا لم تكن جائعًا، فمن الأفضل تجنب الوجبات الخفيفة، فاختر أطعمة طبيعية بدلًا منها، مثل الفاكهة والخضراوات والمكسرات والبذور، وجميعها وجبات خفيفة مُشبعة لا تحتوي على سكر مضاف أو دهون غير صحية، وكلاهما قد يؤدي إلى زيادة الوزن، وتجنب الملل أو التوتر اللذين قد يؤديان إلى تناول الطعام دون وعي.

تناول الألياف والكربوهيدرات المعقدة

ابدأ يومك بوجبة فطور غنية بالألياف والكربوهيدرات المعقدة، فقد أظهرت بعض الدراسات أن زيادة الألياف الغذائية يمكن أن تقلل من إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة، ما قد يساعد في منع زيادة الوزن خلال العطلات، وتساعدنا الألياف على الشعور بالشبع، وتناول كميات أقل من الطعام.

تناول خبز الحبوب الكاملة، أو الأرز البني، أو الكينوا، فهي غنية بالألياف والعناصر الغذائية، اختر الفاكهة الطازجة بدلاً من المجففة فهي تحتوي على كمية أكبر من الماء وتُشعرك بالشبع أكثر.