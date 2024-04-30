7 فواكه غنية بالألياف.. احرص عليها للتخلص من الوزن الزائد

عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن لا يتردد البعض في تجربة مختلف الوسائل مهما كانت خطورتها، رغم أنه من الممكن الوصول إلى الوزن المثالي عن طريق التغذية السليمة وتحديداً الاعتماد على الفواكه الغنية بالألياف؛ فإلى جانب مذاقها اللذيذ، تمنحك شعوراً بالشبع يمتد إلى ساعاتٍ طويلة.

كيف تساعد الألياف النباتية على إنقاص الوزن؟

الألياف هي الجزء غير القابل للهضم في النباتات، ما يعني أن عند تناولها لا يتمكن الجسم من معالجتها بشكل طبيعي عن طريق الهضم، فيمتص القيمة الغذائية لها ثم يتخلص منها عبر الجهاز الهضمي وهو ما يمكن الاستفادة منه في عملية التخسيس بحسب الدكتور أحمد عبد المنعم استشاري التغذية العلاجية الذي أوضح خلال حديثه لـ«الوطن» أن الألياف النباتية تعمل على التحكم في مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب إلى جانب إبطاء عملية الهضم وبالتالي تعزيز الشعور بالشبع لمدة أطول والامتناع عن تناول مزيدٍ من الطعام.

فواكه غنية بالألياف

على مدار العام تنضج العديد من الفواكه الغنية بالألياف والتي يمكن استغلالها في إنقاص الوزن وفقاً لموقع «eating well» الذي حدد هذه الفواكه فيما يلي:

1. التفاح

تحتوي التفاحة الواحدة على حوالي 4 جرامات من الألياف التي تساعد على فقدان الوزن وتعزيز صحة القلب والدماغ، ويُنصح بعدم تقشيرها للحصول على أكبر استفادة ممكنة من مذاقها اللذيذ.

2. العنب

يحتوي العنب على نسبة عالية من الألياف السليلوزية التي تشكل حوالي 85% من وزن الثمرة ويمكنها أن تمد الجسم بالطاقة اللازمة دون الإفراط في تناول السعرات الحرارية.

3. الرمان

تحتوي ثمرة الرمان على 7 جرامات من الألياف ومضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الالتهاب المزمن، ويمكن إضافة حبات الرمان إلى السلطة الخضراء للحصول على نكهة ممتعة عند الاستفادة من العناصر الغذائية الموجودة بالوجبة والتي تساعد في عملية إنقاص الوزن.

4. التوت الأسود

يمكن إضافته إلى الزبادي وعمل عصير منه للاستفادة من الألياف التي يحتوي عليها في تسريع عملية حرق السعرات الحراية.

5. الكمثري

تحتوي ثمرة الكمثرى على ما يقرب من 6 جرامات من الألياف المفيدة في تحسين صحة البشرة وخفض نسبة السكر في الدم.

6. البرتقال

تحتوي البرتقالة واحدة على حوالي 3 جرامات من الألياف إلى جانب عدة جرامات من الماء لمساعدتك على تلبية احتياجاتك اليومية من السوائل، مما يمكننا من اعتبارها وجبة خفيفة تمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة وتساعد الراغبين في التخلص من الوزن الزائد.

7. الأفوكادو

تحتل هذه الفاكهة أكبر كمية من الألياف والدهون الأحادية غير المشبعة المفيدة للقلب والتي تضمن إنقاص الوزن بشكل آمن.