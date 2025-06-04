موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى.. فاضل كام يوم؟

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى.. فاضل كام يوم؟

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى.. فاضل كام يوم؟

عقب انتهاء احتفالات عيد الفطر المبارك، بدأ كثير من المسلمين عن البحث عن موعد عيد الأضحى المبارك، والذي تفصلنا عنه 61 يومًا وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية.

وبحسب المعمل، يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة وثلاث دقائق فجرًا بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء 29 من ذي القعدة 1446هـ الموافق 2025 مايو 27 «يوم الرؤية».

موعد ظهور هلال وقفة عرفات في العواصم العربية

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين «9 – 59 دقيقة»، وتكون غرة شهر ذو الحجة 1446هـ فلكيًا يوم الأربعاء 2025/5/28م، ووقفة عرفات لعام 1446هـ فلكيًا يوم الخميس 2025/6/5، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ فلكيًا يوم الجمعة 2025/6/6.

موعد ظهور هلال وقفة عرفات في مكة

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 47 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم وهو وقفة عرفات أو يوم الرؤية، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 40-49 دقيقة.

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