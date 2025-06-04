«الأرصاد» تحذّر مرضى الحساسية من اضطرابات الطقس: لا تخرجوا دون كمامات

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من حالة عدم الاستقرار والاضطرابات الجوية في طقس الأسبوع الثالث من فصل الربيع، حيث تزداد التقلبات الجوية والعواصف الترابية الناتجة عن رياح الخماسين.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها قبل قليل، إلى وجود نشاط كبير للرياح المثيرة للرمال والأتربة بسبب رياح الخماسين، حيث تشهد محافظات الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى والوادي الجديد والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، نشاطا كبيرا في سرعات الرياح المحملة بالأتربة والرمال.

وأوضحت «الأرصاد» أنّ الرياح ينتج عنها انخفاض كبير في مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على المناطق الصحراوية والطرق السريعة والطرق المؤدية إلى السواحل الشرقية، والرابطة بين المحافظات في شمال الدلتا والوادي الجديد.

وطالبت هيئة الأرصاد بالحذر الشديد خلال القيادة، والابتعاد عن اللوحات الإعلانية على الطرق، وعدم الوقوف أو ركن السيارات أسفلها، والابتعاد عن أعمدة الأنارة أو الأشجار، والابتعاد عن أسطح المنازل المتهالكة.

كما طالبت هيئة الأرصاد، مرضى حساسية الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل.