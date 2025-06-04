صورة نادرة لسطح المريخ بلونها الحقيقي.. تنشر لأول مرة على الإطلاق

على الرغم من تعدد رحلات البحث الاستكشافية لعالم الفضاء، فإن اكتشاف أسرار المريخ تحظى بمكانة خاصة لدى العلماء، لكونه الأقرب إلى الأرض في العديد من السمات العلمية التي تم التوصل لها، وقبل 20 عاما أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية «ESA» مركبة مارس إكسبريس لاستكشاف الكوكب الأحمر، ومنذ ذلك الحين، جمع العلماء كمًا هائلًا من البيانات، ما مكنهم من معرفة المزيد عن كل شيء، من الوديان والفوهات إلى العواصف الغبارية والجليد الخفي على سطحه والعديد من الأمور الأخرى.

استكشاف لون سطح المريخ

وبعد رحلات بحثية طويلة قدم فريق كاميرا الاستريو عالية الدقة «HRSC» صورًا لسطح المريخ لم تظهر من قبل، والتي تكشف تفاصيل مذهلة وتسلط الضوء على لون سطحه الحقيقي وتكوينه، وفق موقع «earth» العالمي.

وذكرت التقارير أنّ كل بكسل في هذه المحاكاة يغطي نحو 1.24 ميل على سطح المريخ، ما يُوفّر نظرة عن قرب على الرمال البركانية ذات اللون الرمادي الأسود الداكن، والبقع الأخف حيث تظهر معادن الطين والكبريتات بالكوكب الأحمر.

وتعتبر الصور الجديدة أكثر من مجرد لقطات عادية، فهي تستخدم تقنية تمديد قنوات الألوان الفردية، ما يُبرز التفاصيل بالألوان من «البيج» إلى «البني»، ومن خلال استخدام هذا الأسلوب العلمي تظهر ندبة كبيرة على سطح المريخ، والتي عُرفت باسم وادي مارينيريس، ويبلغ طولها آلاف الأميال، ومن خلال فحص التحولات الحادة في الألوان، يمكن للباحثين استكشاف كيف شكلت المواد البركانية القديمة، ورواسب الغبار، والمركبات الأخرى التضاريس التي نراها اليوم على الكوكب الأحمر.