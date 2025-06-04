جولة مفاجئة لوزير التعليم لعدد من مدارس كفر الشيخ والدقهلية

يجري محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زيارة مفاجئة لعدد من المدارس بمحافظتي كفر الشيخ والدقهلية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية ونسب حضور الطلاب، والوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والالتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية، والاطمئنان على سير العملية التعليمية بشكل منضبط للطلاب.
وزير التعليم يتابع كراسات الحصة والواجبات
ويتابع وزير التربية والتعليم، مستوى الطلاب في القراءة والكتابة والرياضيات، ومدى التزام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية، وكذلك التقييمات الأسبوعية، والتأكيد على الحفاظ على نظافة الفصول وانتظام المعلمين والالتزام بالحضور.