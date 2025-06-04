تطوير خدمة «أهلا VIP» بمطار القاهرة.. راحة ورفاهية من البوابة إلى الطائرة

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المحاسب مجدي إسحاق، أنه من منطلق توفير تجربة سفر مريحة وممتعة، حرصت الشركة على تطوير خدمة أهلا «خدمة Vip»، التي يتم تقديمها في مطار القاهرة الدولي وإتاحتها للمسافرين على متن رحلات شركات الطيران المتعددة الجنسيات علي كل درجات تذاكر الطيران.

وتمكن خدمة « أهلا» بمطار القاهرة الدولي، أي راكب الاستفادة من هذه الخدمة والاستمتاع بوقته قبل إقلاع رحلة الطيران أو عند وصوله المطار.

وأوضحت الشركة، في بيان، اليوم الأحد، أنه بمجرد وصول المسافر إلى المطار يقوم أحد ممثلي خدمة أهلا باستقباله واصطحابه إلى صالة خدمة «أهلا »، بعد الانتهاء من إنهاء إجراءات السفر مستمتعا بوقته حتى الإعلان عن موعد إقلاع رحلته، وبمزيد من الخصوصية يحصل على ضيافة كاملة.

الحصول على بطاقة الصعود للطائرة

وتتضمن إجراءات السفر، إجراءات شركة الطيران ووضع حقائب المسافر على سير شركة الطيران لوضعها في مخزن حقائب الطائرة والحصول على أرقام حقائب السفر وجهة الوصول والحصول على بطاقة الصعود للطائرة، ورقم المقعد الخاص بالراكب (BOARDING)، والقيام بإنهاء إجراءات جواز السفر وتفادي الراكب لأي طوابير أو زحام ثم يتم اصطحاب الراكب إلى صالة الخدمة المميزة والتمتع بخدمات الضيافة وعندما يحين وقت إقلاع رحلته يتم توصيل الراكب بسيارة خاصة حال أن الرحلة «باص جيت» أو بالجولف كار لو الطائرة على أحد كباري التحميل «تيوب».

وذكرت الشركة أنه يتم تقديم نفس الخدمة للراكب في حالة الوصول، فمجرد وصول رحلة طيران يكون في انتظاره ممثل خدمة «أهلا»، حيث يتم استقباله من الطائرة مباشرة واصطحابه بسيارة خاصة «أو جولف كار» إلى صالة خدمة أهلا ليستريح، إلى أن يتم إنهاء جميع إجراءات وصوله من جواز السفر وإحضار الحقائب، ثم مصاحبته إلى جمارك المطار لتحمل مسئولية تفتيش حقائبه، وبعد الانتهاء من إجراءات الجمرك يتم اصطحابه وحقائبه إلى الخارج لمغادرة المطار.

وأعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي أنه يتم حجز الخدمة من خلال مكاتب الحجز الموجودة بمختلف مباني الركاب، أو الخط الساخن 16708، أو عبر الموقع الإلكتروني للشركة وهو: www.cairo-airport.com.