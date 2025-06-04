أستاذ علوم سياسية: غزة تشهد كارثة إنسانية بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

أستاذ علوم سياسية: غزة تشهد كارثة إنسانية بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

أستاذ علوم سياسية: غزة تشهد كارثة إنسانية بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلوم السياسية، إنّ قطاع غزة يشهد أوضاعا إنسانية شديدة السوء، موضحة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف هجماته على الشعب الفلسطيني، وبالتالي هناك معاناة حقيقية في القطاع سواء فيما يتعلق بتأزم الأوضاع الإنسانية أو الصحية وعمليات التدمير الممنهجة من جانب الاحتلال.

مسؤولية المجتمع الدولي لإنقاذ غزة

وأضافت «زهران»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه أصبح هناك تعويلا على المجتمع الدولي بضرورة التدخل وإنفاذ البند الخاص بالمساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أنه يجب أن تكون هناك محاولة لاستشراف الأوضاع الإنسانية وما يبنى عليها من أوضاع أمنية وسياسية.

جهود القاهرة في دعم القضية الفلسطينية

وتابعت: «كما يجب الأخذ في عين الاعتبار سيناريوهات الوسطاء وفي مقدمتهم القاهرة، فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على نحو ما يفضي بكارثة إنسانية وليست فقط أمنية وسياسية».

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