تعرف على ابنة عمرو دياب بعد مشاركتها حفله الغنائي في أبو ظبي

تعرف على ابنة عمرو دياب بعد مشاركتها حفله الغنائي في أبو ظبي

تعرف على ابنة عمرو دياب بعد مشاركتها حفله الغنائي في أبو ظبي

مفاجأة كبيرة قدمها الفنان عمرو دياب في حفله الغنائي الذي أحياه مساء يوم أمس السبت في ساحة الاتحاد بارك بأبو ظبي وسط حضور جماهيري كبير، حينما استدعى أحد أبنائه لمشاركته الغناء على خشبة المسرح.

ابنة عمرو دياب تشاركه حفله الغنائي في أبو ظبي

قدم الفنان عمرو دياب مجموعة من أغانيه خلال الحفل، ثم استدعى ابنته جنا، إلى المسرح للمشاركة في أداء أغنية «وغلاوتك»، وسط تفاعل كبير من الجمهور. وبعد نهاية الأغنية، عبّر عن حبه لها، مشيدًا بأدائها ومعبرًا عن سعادته بهذه المشاركة.

عمرو دياب وابنته عمرو دياب وابنته عمرو دياب وابنته عمرو دياب وابنته

يذكر أن عمرو دياب كان قد صعد الى المسرح على أنغام أغنيته يا أنا يا لأ قبل أن يمتع جمهوره بفاصل من أشهر أغانيه مثل ده لو اتساب، الحوت، أنت الحظ، بحبه، قمرين، ليلي نهاري، العالم الله، تملي معاك، وفاجأ عمرو دياب جمهوره بتقديم أغنية «نقول ايه»، التي صدرت في ألبوم «الليلادي» عام 2007، وحرص الجمهور على غنائها معه وسط تفاعل كبير.

وحرص الهضبة خلال الحفل على تحية الدي جي العالمي آدم بورت الذي قدم فقرة موسيقية رائعة قبل صعود عمرو دياب إلى المسرح.

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