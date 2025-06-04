«الداخلية»: ضبط مواد مخدرة بقيمة تتجاوز 12 مليون جنيه في حملات أمنية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع مديريات الأمن لضبط جالبي المواد المخدرة، حيث ضبطت في مطروح، عنصرا إجراميا بحوزته 25 كيلو من الحشيش.

وفي الجيزة، ألقت القبض على عنصرين إجراميين بحوزتهما 3 كيلوجرامات من البودر «الحشيش الصناعي»، و2 كيلو من الحشيش، وسلاح أبيض.

أما في الغربية، ضُبط عنصران إجراميان بحوزتهما 15 كيلوجراما من الحشيش، وفي البحيرة، ضبط عنصر إجرامي بحوزته 15 كيلوجرامًا من الحشيش.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 12 مليون جنيه، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود الوزارة المستمرة لمكافحة هذه الجرائم.