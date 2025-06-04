«الداخلية» تواصل تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات الشرطية

«الداخلية» تواصل تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات الشرطية

«الداخلية» تواصل تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات الشرطية

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حصول المواطنين، وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، على الخدمات والمستندات الشرطية.

وجرى رصد الحالات الإنسانية المترددة على مختلف الأقسام التابعة للإدارة في المحافظات، حيث جرى تقديم التيسيرات لهم وإنهاء إجراءاتهم بسهولة.

وأكدت وزارة الداخلية، استمرار جهودها في اتخاذ الإجراءات التي تضمن سهولة حصول المواطنين على المستندات والخدمات في المواقع الشرطية، ضمن الثوابت الجوهرية للمنظومة الأمنية الحديثة.

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