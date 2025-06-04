ضبط طرفي مشاجرة بحوزتهم أسلحة بيضاء في القاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مشاجرة وقعت بدائرة قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة.

تبين أن المشاجرة نشبت بين طرف أول (عاطل مصاب بجرح قطعي بالساق اليسرى) وطرف ثانٍ (3 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء)، وذلك بسبب قيام الطرف الثاني بمعاكسة صديقة الطرف الأول، مما أدى إلى الاعتداء عليه وإصابته.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة كما ورد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود الوزارة لضبط المخالفات وحفظ الأمن.