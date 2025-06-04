مدير «آي صاغة» للذهب: الفضة ملاذ آمن لمحدودي الدخل بعد ارتفاع سعر المعدن الأصفر

قال المهندس سعيد إمبابي، مدير منصة «آي صاغة» للذهب والمجوهرات، إن الفترة الأخيرة شهدت إقبالا واضحا من المواطنين وراغبي الاستثمار على شراء سبائك الفضة بدافع التحوط ضد أي أزمات اقتصادية نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية، خاصة بعد ارتفاع أسعار الذهب لمستويات غير مسبوقة.

الفضة استثمار جيد لمحدودي الدخل

وأضاف إمبابي لـ«الوطن» أن شراء الجنيه الفضة وسبائك الفضة كاستثمار هي وسيلة جيدة في الوقت الحالي للمواطنين محدودي الدخل وكذلك صغار السن، خاصة وانها معدن ثمين ويحقق مكاسب وسعره منخفض، إذ يتراوح سعر الجنيه الفضة بين 500 و600 جنيه حسب العيار، إذ تختلف أسعار الفضة حسب العيار والنوع.

وأشار إلى أن أسعار الذهب حققت مكاسب كبيرة بقيمة 680 جنيها خلال أول 3 أشهر من عام 2025 في مصر وهو ما جاء نتيجة ارتفاع أسعار الذهب العالمية.

الذهب يسجل أفضل أداء ربع سنوي له منذ 39 عامًا

وسجل الذهب أفضل أداء ربع سنوي له منذ 39 عامًا، مدعومًا بعمليات شراء من البنوك المركزية، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، والطلب على الملاذ الآمن، إذ أن الذهب لا يزل قادرًا على أداء دوره كوسيلة للتحوط.

وأوضح ان الوقت الحالي مناسب لشراء الفضة، خاصة وأنه من المتوقع أن يكون هناك إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على الفضة نتيجة ارتفاع أسعار الذهب بشكل واضح واعتبار الفضة بديلا جيدا وأرخص للاستثمار.





