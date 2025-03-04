سعر جرام الفضة اليوم الخميس 3-4-2025 في الأسواق

أعلنت مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في الفضة والذهب والمعادن النفيسة في آخر تحديث لها اليوم الخميس 3-4-2025 عن استقرار سعر جرام الفضة في الأسواق المحلية والعالمية.

سعر جرام الفضة اليوم في مصر

أوضحت المؤسسة أن سعر جرام الفضة السويسري 999 اليوم الخميس في مصر يبلغ نحو 54 جنيهًا لعملية الشراء، مقابل 53 جنيهًا للبيع في محلات الصاغة، مع إضافة 15 جنيهًا مصنعية لكل جرام، بينما بلغ سعر الفضة المصري 999 في الأسواق 53 جنيها للشراء، مقابل 52 للبيع.

سعر فضة بي تي سي



بينما جاء سعر الفضة اليوم زنة 5 جرامات من بي تي سي BTC شامل المصنعية، ليصل إلى 363 جنيها للشراء، مقابل 277 جنيها لعملية البيع في محلات الصاغة والمحلات المختلفة.

أما بالنسبة لسعر 10 جرامات من فضة BTC، فقد سجل حوالي 695 جنيهًا لعملية الشراء، مقابل 555 جنيهًا للبيع، وهذا السعر يتضمن قيمة المصنعية.





