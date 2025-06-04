أحمد سلامة يشيد بجهود مصلحة الضرائب في مساعدة الفنانين: تعامل راقٍٍ وتسهيلات رائعة

أحمد سلامة يشيد بجهود مصلحة الضرائب في مساعدة الفنانين: تعامل راقٍٍ وتسهيلات رائعة

أحمد سلامة يشيد بجهود مصلحة الضرائب في مساعدة الفنانين: تعامل راقٍٍ وتسهيلات رائعة

أشاد الفنان أحمد سلامة، بالدور والجهود التي تقوم به مصلحة الضرائب المصرية، وما تقوم به من جهود لمساعدة أعضاء نقابة المهن التمثيلية في تقديم إقراراتهم الضريبية، وتوعيتهم بفوائد حزمة التسهيلات الجديدة.

تعاون من موظفي الضرائب مع الفنانين

وأضاف سلامة، في لقاء مع المكتب الإعلامي لمصلحة الضرائب المصرية، أن خلال تجربته لتقديم الإقرار الضريبي، لاحظ أن هناك استقبالا وتعاونا رائعين من الموظفين والعاملين بمصلحة الضرائب، وهناك تسهيلات ممتازة، وهو ما غير الصورة والفكرة القديمة عن الضرائب.

التسهيلات الضريبية جعلت التعامل بشكل أبسط ورائع مع الفنان

وتابع الفنان أحمد سلامة، إلى أن التسهيلات الضريبية جعلت التعامل بشكل أبسط ورائع مع الفنان، لافتًا إلى أن النسب المدفوعة الآن لا تمثل 10% مما كان يتم دفعه سابقا.

وأكد سلامة، على أن مصلحة الضرائب تقدم الآن صورة راقية من التعامل والدعم للممثلين، وأصبح هناك اهتماما كبيرا لتسهيل الأمور لأعضاء نقابة المهن التمثيلية.

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