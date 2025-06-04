رئيس حزب الجيل: الشعب المصري يقف خلف قيادته في مواجهة المخططات الخارجية

عقد المكتب السياسي لحزب الجيل الديمقراطي، برئاسة ناجي الشهابي، اجتماعه الدوري الأسبوعي، لاستعراض ما تم من خطط الحزب التنظيمية والخارجية خلال الربع الأول من عام 2025.

وناقش الاجتماع تقرير لجنة الانتخابات بشأن الاستعداد للاستحقاقات البرلمانية المقبلة، حيث بلغ عدد استمارات الترشح 84 استمارة لكوادر الحزب، إضافة إلى 35 استمارة ترشيح مشروطة بالتعديلات التشريعية المرتقبة، وقرر المكتب تكليف اللجنة بعقد لقاءات مع المرشحين ووضع خطة دعم مفصلة.

كما تناول الاجتماع تقرير أمانة التنظيم حول الأنشطة الخدمية بالمحافظات خلال رمضان، ووجّه بتوسيع هذه الجهود في الربع الثاني من العام، وتطوير آليات التوثيق بالتعاون مع أمانة الإعلام.

دعم القضية الفلسطينية

وفي السياق السياسي، ناقش الاجتماع وثيقة مواقف الحزب تجاه القضية الفلسطينية، حيث وافق المكتب على الوثيقة مبدئيًا، وكلف أمانة السياسات بتطويرها لتشمل مواقف الحزب التاريخية ضد الكيان الصهيوني والداعمين له، وعلى رأسهم الولايات المتحدة.

حماية الأمن القومي

وتبنّى المكتب خطة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، ووجه بسرعة إعداد خطة تنفيذية لها، كما أشاد بالنشاط الإعلامي للحزب، ووجّه بدعم الكوادر للمشاركة اليومية في قضايا الرأي العام.

واختتم رئيس الحزب الاجتماع بالإشادة بنشاط الأمانات، مؤكدًا أن الشعب المصري مصطفّ خلف دولته وقيادته في مواجهة المخططات الخارجية، داعمًا للرئيس عبد الفتاح السيسي وسياساته في حماية الأمن القومي والقضية الفلسطينية.