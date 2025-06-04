مجلس الشيوخ يناقش قانون شركات الأشخاص ويؤجل مناقشة تطوير الجمارك

بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة والتي ستخصص لطرح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.

المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي

طلب المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي من رئيس المجلس تأجيل مناقشة طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، وكذلك تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية للجلسة البرلمانية غدا .