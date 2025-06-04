«التعاون الإسلامي» تطالب بالتحقيق في إعدام إسرائيل موظفي الإغاثة بغزة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، جريمة إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي موظفي الإغاثة الإنسانية من كوادر الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني، في أثناء قيامهم بمهامهم الإنسانية في رفح الفلسطينية، جنوبي قطاع غزة، التي تم توثيقها في مقطع فيديو صادم.



وقالت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الأحد، إن الاستهداف الممنهج والمتعمد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للعاملين في المؤسسات الطبية والإنسانية والأممية والمدنيين الفلسطينيين، انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

سرعة إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة

ودعت المنظمة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تحت إشراف مجلس الأمن الدولي؛ للتحقيق في هذه الجريمة وجميع الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدة ضرورة اتخاذ الدول الإجراءات السياسية والاقتصادية والقانونية الممكنة ضد إسرائيل (القوة القائمة الاحتلال)، لإجبارها على وقف إطلاق النار الفوري والشامل، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة.



وجددت دعوتها جميع الدول إلى تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لتسريع تحقيقاتها في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتفعيل آليات العدالة الدولية لضمان ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.



وحول تطورات الأوضاع على أرض الواقع، استُشهِد فلسطينيون وأُصيب آخرون، بينهم أطفال، منذ فجر اليوم الأحد، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على خان يونس جنوبي قطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلًا عن مصادر طبية، باستشهاد طفلة وإصابة آخرين في قصف الاحتلال منزلًا في مخيم خان يونس، مشيرة المصادر ذاتها، إلى تسجيل شهيدين في قصف مسيّرة إسرائيلية مزارعين جنوبي خان يونس.

قصف منزل في بلدة بني سهيلا

وانتشلت طواقم الإنقاذ الطفلة ‏إلين علاء بركة، إثر قصف الاحتلال منزلاً في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس قبل أيام. كما أُصيب 4 فلسطينيين بجروح، في قصف الاحتلال المدفعي تجمعًا للمواطنين، في منطقة العوامرة شرقي بلدة عبسان الكبيرة، شرقي خان يونس.



وتشهد المناطق الشمالية لمدينة رفح الفلسطينية قصفًا متواصلًا من مدفعية الاحتلال، كما تواصل الطائرات الحربية نسف مبانٍ سكنية، شمالي مدينة رفح الفلسطينية.



ومنذ السابع من أكتوبر 2023، شنّت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 50 ألفًا 669 فلسطينيًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 115 ألفًا و225 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.