باحثة سياسية: الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تقسيم قطاع غزة

قالت تمارا حداد الباحثة السياسية، إن الواقع الإسرائيلي يهدف إلى تقسيم قطاع غزة إلى عدة أقسام من خلال وضع عدة محاور كمحور ميراج، بالإضافة إلى محور كيسوفيم ومفلاسيم ونتساريم.

الهدف الرئيسي للاحتلال هو التهجير القسري للفلسطينيين

وأضافت «حداد»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الهدف الأساسي للاحتلال الإسرائيلي هو استقطاع جزء كبير من أراضي قطاع غزة وتحويلها إلى أماكن آمنه عازلة بحجة واهية حتى تكون أكثر آمانا للواقع الإسرائيلي، موضحة أن هدف الاحتلال هو حصر الأهالي الفلسطينيين في منطقة ضيقة بلا مقومات الحياة كغياب الوضع الصحي والغذائي لعدم دخول المساعدات الإنسانية.

وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي للاحتلال هو التهجير القسري لأهالي غزة من خلال تقسيم القطاع، ثم الحكم العسكري والأمني ومن ثم تحويل المستقبل لإدارة إسرائيلية للقطاع.

نتنياهو يسعى إلى نزع سلاح المقاومة

ونوهت أن الهدف الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو نزع سلاح المقاومة وتطهير المقاومة من أي بعد يقاوم الاحتلال الإسرائيلي ثم إعادة هيكلة جغرافية وديموغرافية قطاع غزة والسماح بعودة العمليات العسكرية في أي وقت تشاء كما يحدث في الضفة الغربية فهي مستباحة من قبل الاستيطان.