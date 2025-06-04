زيلينسكي: الضغط الدولي على موسكو دون المستوى المطلوب

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن حجم الهجمات الروسية اليومية على الأراضي الأوكرانية يعكس بوضوح أن الضغط الدولي المفروض على موسكو لا يزال دون المستوى المطلوب، مشيرا إلى أن روسيا استخدمت الليلة الماضية صواريخ باليستية، ومسيرات هجومية باتجاه كييف وميكولايف وسومي وخاركيف.

وأضاف«زيلينسكي»، أن القوات الروسية أطلقت الأسبوع الماضي أكثر من 1460 قنبلة موجهة و670 مسيرة هجومية و30 صاروخا من طرازات مختلفة، وروسيا تنوي مواصلة الحرب والقتل وهجماتها هي رد بوتين على جميع الجهود الدبلوماسية الدولية، ولا مجال لتخفيف الضغط على روسيا ويجب مضاعفة الجهود لضمان الأمن وتحقيق السلام.