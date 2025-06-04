تشتهر الصين ببناياتها الضخمة التي تسعى لتشييدها عادة لخدمة مواطنيها، وكذلك جذب الزوار لها من مختلف أنحاء العالم، حيث تستعد مؤخرا للانتهاء من أعمال بناء الهيكل الفولاذي لجسر وادي هواجينج، الذي يعتبر أعلى جسر معلق في العالم.

تفاصيل أعلى جسر معلق في العالم

ويوجد أطول وأعلى جسر معلق في العالم بمقاطعة جويتشو جنوب غرب الصين، والذي يمتد على مسافة 2.890 متر فوق وادي هواجينج على ارتفاع 625 مترًا عن سطح البحر، وفق موقع «سبوتنيك».

كما تعتبر هذه البناية هي أكبر جسر ممتد في العالم يتم تشييده داخل منطقة جبلية ، حيث تم البدء في بنائه في يناير 2022، كجزء من مشروع طريق سريع يربط بين منطقتي ليوتشي وأنلونج، ومن المقرر افتتاح الجسر رسميًا، في يونيو المقبل.