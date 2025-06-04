فيديو مذهل للجسر
وأظهر أحد الفيديوهات المتداولة مشهدًا مذهلًا للجسر الجوي، الذي من المقرر أن يقلص وقت سفره قاصدينه بصورة بالغة، كما سيعزز السياحة الريفية بالبلاد.
وقد التقطت الكاميرات الجوية صورًا لبرج الجسر وهو مثبت عليه رافعات، مع امتداد الكابلات الفولاذية الرئيسية إلى برج آخر يبدو أنه تم الانتهاء من بنائه، كما يمكن رؤية العمال على أحد عوارض الحافة الممتدة على طول سطح الجسر الجانبي، مع المناظر الطبيعية الوعرة لهضبة يوننان قويتشو الصينية في الخلفية.
وقبيل الانتهاء من تشييد تلك البناية الضخمة، يعتبر أعلى جسر في العالم حاليًا من حيث ارتفاع سطحه هو جسر دوغ الصيني أيضا، الذي اكتمل بناؤه عام 2016، والذي يمتد الجسر على مسافة 4396 قدمًا، ويمر فوق نهر بيبان وصولًا إلى مقاطعة يونان المجاورة.