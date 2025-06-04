«الصحة» توجه نصائح للمواطنين تزامنا مع موجة الطقس السيئ: ارتدوا كمامات خارج المنزل

«الصحة» توجه نصائح للمواطنين تزامنا مع موجة الطقس السيئ: ارتدوا كمامات خارج المنزل

«الصحة» توجه نصائح للمواطنين تزامنا مع موجة الطقس السيئ: ارتدوا كمامات خارج المنزل

وجّهت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح للحفاظ على صحة المواطنين، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من موجة الطقس السيئ والعواصف الترابية التي تشهدها البلاد خلال الأسبوع الجاري.

وشدد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بالمشكلات الصحية، مثل مرضى حساسية الصدر، والذين يعانون من ضيق في التنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية، بتجنب الخروج من المنزل في ظل العواصف الترابية، إلا في حالات الضرورة مع تغطية الأنف وارتداء الملابس الثقيلة، وتناول الأدوية في مواعيدها وفقًا لإرشادات الطبيب.

وتابع «عبدالغفار» أنّ تغطية الانف ضرورة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية، تجنبًا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية، كما يجب الجلوس في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة لتجنب الشعور بالاختناق.

ولفت «عبدالغفار» إلى ضرورة شرب كميات من المياه لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين، مع الحرص على تناول الأطعمة التي تعمل على رفع المناعة، مثل الأطعمة الغنية بفيتامين C وE، والإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة، والاهتمام باستخدام الكريمات المرطبة لمنع جفاف وتشققات الجلد.

وأضاف «عبدالغفار» أنّه ينبغي إغلاق نوافذ المنازل جيدًا لمنع دخول الأتربة والغبار إلى الغرف، والاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات، واستخدام المناشف المبللة لسد الفتحات التي يمكن أن يدخل منها الغبار بكثرة.

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