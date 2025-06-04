بنك قناة السويس يعزز شراكته مع الهيئة العامة للرعاية الصحية لإطلاق قوافل طبية لفحص 5000 طالب ضمن مبادرة "صحتهم مستقبلهم"

في إطار إلتزامه بالمسؤولية المجتمعية ودعم الخدمات الصحية والتعليمية، يواصل بنك قناة السويس جهوده في تعزيز المبادرات الهادفة إلى تحسين جودة الحياة، حيث بادر البنك بدعم الهيئة العامة للرعاية الصحية في تنفيذ حملة "صحتهم مستقبلهم". وتشمل الحملة إطلاق قوافل طبية متنقلة تجوب 11 مدرسة ونادي الدانفاه بمراكز "الشيخ زايد، العرايشية، أبو خليفة، وحدة القصاصين، التل الكبير، أبو صوير، الشهداء، الرحمة، وحي السلام" بمحافظة الإسماعيلية، بهدف الكشف المُبكر عن سوء التغذية والسمنة والسكري والأنيميا ونقص الوزن والتقزم، إلى جانب تعزيز الوعي الصحي لدى الأطفال وأسرهم.

تتضمن القوافل الطبية وحدات متنقلة مجهزة بأحدث الأجهزة لإجراء القياسات الحيوية، بما في ذلك قياس الوزن والطول للأطفال، بالإضافة إلى إجراء فحوصات Rapid Test وقياس كتلة الجسم (BMI) والسكر العشوائي، لضمان التقييم الدقيق للحالة التغذوية واكتشاف المشكلات الصحية في مراحلها الأولى.

وتستهدف الحملة تقديم الفحوصات الطبية لنحو 5000 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، بدءًا من مرحلة الروضة وحتى المرحلة الإعدادية. كما يتم متابعة الحالات التي تستدعي رعاية إضافية، مثل المصابين بالأنيميا أو اضطرابات سكر الدم، من خلال إحالتهم إلى المراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، لضمان تلقيهم الفحوصات والعلاج اللازمين.

وفي هذا الإطار، حرص فريق إدارة المسؤولية المجتمعية ببنك قناة السويس على التواجد خلال إحدى القوافل الطبية المنفذة بإحدى مدارس محافظة الإسماعيلية، وذلك بمشاركة قيادات من الهيئة العامة للرعاية الصحية، والفرق الطبية والمتطوعين، إلى جانب ممثلي فرع البنك بالمحافظة ضمن مبادرة "سفراء المسؤولية المجتمعية" للمشاركة في الفعاليات المصاحبة للحملة. كما قام فريق البنك بزيارة مجمع الإسماعيلية الطبي لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز التكامل في تقديم الخدمات الصحية.

وامتدادًا لهذا الدور المجتمعي، تم تنظيم مجموعة من الأنشطة التوعوية والتثقيفية، شملت توزيع كتيبات للتوعية بالأغذية الصحية، وكتيبات تلوين لتعزيز الوعي الغذائي والإبداع لدى الأطفال، إلى جانب تصميم ألعاب تعليمية تفاعلية تُرسّخ مفاهيم التغذية السليمة بطريقة ممتعة ومبسطة، مثل لعبة "السلم والثعبان" التي تُعرّف الأطفال بالأطعمة الصحية والضارة وأهمية اختيار الغذاء السليم.

وثمَّن رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الشراكة المُثمرة بين هيئة الرعاية الصحية وبنك قناة السويس ودور البنك الفعّال في المشاركة المجتمعية، لافتًا إلى أن هذه الشراكة تعكس أهمية التعاون بين القطاع الصحي والقطاع المصرفي في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن تضافر الجهود الوطنية بين مختلف القطاعات يعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الصحة العامة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الحملة تعد استثمارًا حقيقيًا في بناء أجيال صحية قادرة على تحقيق طموحات الدولة المصرية، حيث تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بالتغذية السليمة، والحد من مشكلات التغذية الشائعة مثل السمنة والأنيميا والتقزم وقصر القامة، إلى جانب تقديم برامج توعوية وتثقيفية لأطفال السكري وأسرهم، لضمان توفير حياة صحية آمنة لهم.

وفي هذا السياق، أكدت نور الزيني، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية ببنك قناة السويس، أن الصحة والتعليم يُشكلان الأساس لمستقبل أفضل، ومن هذا المنطلق يحرص البنك على دعم المبادرات التي تسهم في توفير الرعاية الصحية للطلاب، مشيرةً إلى أن الاهتمام بصحة الأطفال يُمثل استثمارًا في الأجيال القادمة، ويساهم في بناء مجتمع أكثر قوة واستدامة.

وأضافت "الزيني" أن هذه الحملة تعكس إيمان بنك قناة السويس بأهمية مبدأ الاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية لدى الطلاب، وتقديم التوعية اللازمة للأسر لضمان تحسين جودة حياتهم على المدى الطويل، لافتة إلى هذا التعاون يُعد استكمالاً لجهود البنك في دعم القطاع الصحي، حيث يضع البنك الصحة كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجيته في المسؤولية المجتمعية، ويواصل جهوده في تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية من خلال شراكات ومبادرات فعّالة.

والجدير بالذكر أن بنك قناة السويس يضع المسئولية والتنمية المجتمعية على رأس أولوياته، كما يسعى بشكل مستمر لتبني برامج ومبادرات فعّالة لخدمة المجتمع، آخذاً في اعتباره الاحتياجات الأساسية التي تواجه المجتمع في 8 مجالات مختلفة مثل الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي ودعم ذوي الهمم ودعم الشباب وريادة الأعمال والمرأة وأيضاً الرياضة والفن والثقافة.

هذا ويستمر بنك قناة السويس في تعزيز دوره بمختلف مجالات المسئولية المجتمعية، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية، ونشر ثقافة العمل المجتمعي بين كافة موظفيه، للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

نبذة عن بنك قناة السويس:

بنك قناة السويس هو شركة مساهمة مصرية تأسست كبنك تجاري في عام 1978، يبلغ رأس المال المدفوع والمُصدر 6.5 مليار جنيه مصري، وعدد الأسهم 650 مليون سهم. ويقوم بتقديم حزمة متنوعة ومُتكاملة من الحلول المصرفية والمُنتجات والخدمات المالية لعملائه من المؤسسات والأفراد، وذلك من خلال 53 فرعًا ومكتب تمثيلي في ليبيا، من ضمنهم فرع مُخصص للمعاملات الإسلامية، بالإضافة إلى شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي منتشرة بأنحاء جمهورية مصر العربية، إلى جانب شبكة من المراسلين حول العالم. وقد بلغ عدد موظفي البنك أكثر من 1650 موظفًا.