«تعليم القليوبية» تنشر نماذج استرشادية لامتحانات البوكليت للشهادة الإعدادية 

«تعليم القليوبية» تنشر نماذج استرشادية لامتحانات البوكليت للشهادة الإعدادية 

«تعليم القليوبية» تنشر نماذج استرشادية لامتحانات البوكليت للشهادة الإعدادية 

نشرت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية والمقرر إجرائها بنظام البوكليت نهاية الفصل الدراسي الجاري.

تدريب طلاب الشهادة الإعدادية

أوضح مصطفي عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن النماذج الاسترشادية بهدف تدريب طلاب الشهادة الإعدادية على نظام البوكليت والمقرر تنفيذه خلال امتحانات اخر العام هذا الفصل الدراسي في المواد المختلفة، والتي جري نشرها على منصات التواصل الاجتماعي وموقع المديرية الرسمي على الانترنت والمتصات التعليمية للمدارس المختلفة كالتالي :

نماذج البوكليت نماذج البوكليت نماذج البوكليت نماذج البوكليت نماذج البوكليت نماذج البوكليت نماذج البوكليت نماذج البوكليت نماذج البوكليت نماذج البوكليت نماذج البوكليت نماذج البوكليت نماذج البوكليت نماذج البوكليت نماذج البوكليت نماذج البوكليت نماذج البوكليت نماذج البوكليت

تعميم نظام البوكليت

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تقرر تعميم نظام البوكلت في امتحانات الشهادة الإعدادية المقبلة نهاية الفصل الدراسي الجاري والتأكيد على أهمية تطبيق نظام البوكليت للحد من الغش وتحقيق العداله بين الطلاب، لافتا إلى أنه تزامنا مع تطبيق نظام البوكليت وزعت المدارس الإعدادية بالمحافظة استبيانا على طلاب الصف الثالث الإعدادي بجميع المدارس لاستطلاع آرائهم وآراء أولياء أمورهم حول نظام البكالوريا المصرية ونظام الثانوية العامة.

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