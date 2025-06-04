وزير الخارجية يؤكد أهمية تكثيف الجهود للحفاظ على الشكل العام لمباني سفارات مصر

وزير الخارجية يؤكد أهمية تكثيف الجهود للحفاظ على الشكل العام لمباني سفارات مصر

وزير الخارجية يؤكد أهمية تكثيف الجهود للحفاظ على الشكل العام لمباني سفارات مصر

أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، أهمية تكثيف الجهود للحفاظ على الشكل العام لمباني سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج، وذلك باعتبارها أصولاً للوطن في الخارج، مشددًا على أهمية العمل على الحفاظ على تلك الأرصدة العقارية بالخارج باعتبارها ملكا للدولة وتعكس هيبة مصر وصورتها أمام العالم أجمع.


جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية اليوم الأحد، مع مجلس إدارة هيئة تمويل مباني الوزارة في الخارج، في إطار الحرص على متابعة سير العمل في مختلف الهيئات التابعة للوزارة، ولاسيما الهيئة المنوط بها إدارة وصيانة والحفاظ على المباني التابعة لوزارة الخارجية في الخارج من سفارات وقنصليات ومكاتب.


وشدد الوزير عبد العاطي، خلال الاجتماع، على أهمية العمل على وضع الخطط والبرامج الهادفة لتحسين وتطوير وصيانة مباني وزارة الخارجية في الخارج، بما يليق بوضع مصر الإقليمي والدولي.


واستمع في هذا السياق لعرض شامل من مجلس إدارة هيئة تمويل مباني وزارة الخارجية في الخارج للموقف الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها من قبل الهيئة، تشمل تأسيس وتجديد وصيانة عدد من مباني بعثات جمهورية مصر العربية في الخارج.


وشدد على ضرورة العمل على الحفاظ على التوازن بين جودة تلك الأعمال لتعكس الصورة المشرفة المطلوبة وبين تكاليف المشروعات، وبما يضمن تعظيم والحفاظ على قيمة أصول الدولة في الخارج بأقصى كفاءة ممكنة.

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