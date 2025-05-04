وزير الخارجية يستقبل وفدا من حركة فتح الفلسطينية

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، وفدا من حركة فتح الفلسطينية، برئاسة الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وعضوية كل من روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني، والدكتور محمد اشتيه، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الوزراء الفلسطيني السابق. تبادل الرؤى والتقديرات حول التطورات في قطاع غزة

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، بأن اللقاء شهد تبادل الرؤى والتقديرات حول التطورات الراهنة في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من تصعيد إسرائيلي خطير؛ إذ استعرض الوزير عبد العاطي مستجدات الجهود المصرية الهادفة لاستعادة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستئناف نفاذ المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن، مشددا على موقف مصر الداعم للسلطة الفلسطينية، مؤكدا رفض المحاولات الإسرائيلية لتقويض وحدة الأراضي الفلسطينية، وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.