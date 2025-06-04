منها كلب ظل بجوار قبر صاحبه 11 عاما.. قصص مؤثرة عن وفاء الحيوانات

ضرب القط هاتشيكو الشهير في روسيا مثالًا للوفاء والإخلاص لمالكه الراحل، وذلك بعدما عاش عند قبره الذي يقع في مدينة محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان جنوب روسيا لمدة سبع سنوات حتى توفى، وفق ما ذكرت منظمة يوساتي سترابيد غير الربحية لمساعدة الحيوانات عبر قناتها على تيلجرام.

كلب ظل بجوار قبر صاحبه 11 عاما

على غرار القط الروسي، أثبتت عدد من الحيوانات وفائها الشديد لأصحابها مثل كلب الحراسة الألماني كابيتان الذي ظل بجوار قبر صاحبه الأرجنتيني جوزمان المتوفى عام 2006، ورفض الاستجابة لمحاولات أخذه لمكان آخر حتى توفى بعد 11 عاما في نفس المكان إلى جانب صاحبه، وفقًا لموقع timesofindia.

كما ضربت غوريلا أفريقية مثالا للحب والوفاء لناشط بيئي يُدعى داميان اسبينال اعتنى بها في طفولتها بانجلترا لمدة 5 سنوات ثم أعادها لبلادها ولم يزورها لعدة سنوات، وعندما سمع أن هذه الغوريلا أصبحت عدوانية ولن تتعرف عليه قرر أن يتحدى حديث الجميع وذهب لمكانها ونادى عليها بنفس العبارات التي كان يرددها له وهي صغيرة حتى جاءت إليه واحتضنته بشدة تعبيرا عن حبها وانتظارها الطويل له.

تعبير الببغاء إليكس عن حبه لمالكته قبل موته

وبحسب ما أضافه موقع timesofindia كانت آخر عبارة قالها الببغاء الأفريقي إليكس لمالكته عالمة النفس آيرين بيبربرج عام 2007: أنا أحبك.. اعتني بنفسك جيدًا، لأنه كان يعتبرها صديقته التي عاش معها سنوات طويلة علمته فيها إتقان لغة البشر والتحدث معهم بفصاحة.

ومن أشهر قصص وفاء الحيوانات لأصحابها قصة الكلب فيدو وهو كلب شارع تبناه رجل إيطالي يدعى كارلو سورياني في عام 1941، إذ اعتاد الكلب أن يذهب مع كارلو إلى محطة القطار الذي يُقله إلى عمله في أحد المصانع، وينتظره على المحطة حتى يعودوا سويًا إلى المنزل، وفي أحد الأيام ظل فيدو منتظرًا صاحبه حتى المساء لكنه لم يعد إثر وفاته في حادث وعندما عاد إلى المنزل لم يجد صاحبه كذلك، ليظل فيدو على هذا الوضع حتى موته بعد 14 عاما، يذهب إلى المحطة كل صباح ويعود أمام المنزل في المساء انتظارًا لصاحبه.