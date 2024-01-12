أخطر 7 كلاب في العالم.. أشرسها «البيتبول» المحظور تربيته

تربية الكلاب الشرسة وترويضها، هي من أكثر الهوايات التي يفضلها محبي الكلاب حول العالم، والذين يحرصون على اقتنائها منذ ولادتها لتدريبها على الشراسة والهجوم والصيد، ما يجعلهم يمثلون خطرًا كبيرًا على الأشخاص المتواجدين في البيئة المحيطة، كما تستخدم تلك الكلاب في الحراسة، والعمليات البوليسية لاكتشاف الجرائم والمساعدة في القبض على المجرمين.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أشرس 7 كلاب حول العالم، وفقًا لموقع economictimes.

البيتبول ترير الأمريكي Pit Bulls

كلب البيتبول هو من أشرس وأخطر أنواع الكلاب في العالم، وفقاً لمنظمة cds العالمية لرعاية الكلاب ضد الأمراض، وهو يتميز بالعضلات القوية والجسم الممتلئ والرشيق في نفس الوقت، ويبلغ وزنه حوالي 29 كيلو جراما، ويعتبر كلب البيتبول كلب هجين من عدة فصائل مختلفة، ونظرًا لخطورته حظرت بعض المنظمات العالمية تربيته في المنازل أو اقتنائه.

توسا اينو Tosa Inu

توسا اينو هو من أخطر أنواع كلاب العالم، ورغم ذلك يعتبر من الكلاب المسلية التي يمكن اقتنائها والاعتناء بها، ويبلغ وزنه حوالي 200 رطل، وتكمن خطورته في التمرد على صاحبه إذ لم يعطه الاهتمام الكامل.

روت فايلرRottweiler

يصنف كلب روت فايلر من أخطر كلاب الحراسة، وترجع أصوله إلى أصول ألمانية، ويزن حوالي 110 رطلا، وهو يمتلك فكين قويين، وجسد قوي للغاية يمكنه من الانقضاض على أعدائه.

الراعي الألماني German shepherd

ترجع تسميته بـ الجيرمان شيبرد إلى أصوله الألمانية، ويُعتبر من أشرس وأخطر كلاب العالم، إلا أنه يتسم بالولاء والحنان الشديدين تجاه صاحبه، ويزن هذا الكلب حوالي 100 رطل، وهو كلب ذكي جداً، ويستخدم لإرشاد الشرطة في الكثير من الجرائم والمهام والبوليسية.

دوبرمان Doberman

كلب الدوبر مان من أشرس الكلاب التي تتسم بالذكاء والوفاء الشديدين لصاحبها، وترجع أصوله إلى دولة ألمانيا، وهو يزن حوالي 90 رطلًا، ويتميز بالعضلات القوية ويُصنف ضمن كلاب الحراسة.

شاو تشاو Chow Chow

شاو تشاو من فصيلة الكلاب العدوانية التي تحتاج لصبر كبير عند تربيتها، وهو يتسم بقصر القامة، ويشبه الدببة ويمتلك طبقة كثيفة من الفرو الناعم، ورغم مظهره الذي يوحي باللطف، إلا أنه من أخطر وأشرس أنواع الكلاب التي من الممكن أن تهجم على صاحبها إذا لم تتلق الرعاية اللازمة، ويزن حوالي من 40 إلى 65 رطلاً .

سانت برنارد Saint Bernard

يتسم سانت برنارد بضخامة جسده، وجمجمته العريضة وأسنانه القوية، ويبلغ ارتفاع الذكر منه حوالي 70 سم، في حين يبلغ ارتفاع الأنثى 65 سنتيمترا، أما وزنه فيتراوح بين 50 و55 كيلوجراما. وهو من الكلاب الشرسة التي تسبب أضرار بالغة للشخص الذي تنقض عليه.