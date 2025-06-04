إعادة تشغل قطاري 2027/ 2026 تالجو القاهرة الإسكندرية والعكس

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إعادة تشغيل قطاري «2027 / 2026» «تالجو» «القاهرة - الإسكندرية» والعكس اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 11 من شهر إبريل 2025، الذي تم إيقافه من قبل خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التطوير والتحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة.