إعادة تشغل قطاري 2027/ 2026 تالجو القاهرة الإسكندرية والعكس
إعادة تشغل قطاري 2027/ 2026 تالجو القاهرة الإسكندرية والعكس
قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إعادة تشغيل قطاري «2027 / 2026» «تالجو» «القاهرة - الإسكندرية» والعكس اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 11 من شهر إبريل 2025، الذي تم إيقافه من قبل خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التطوير والتحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة.
وأكدت الهيئة في تقرير لها، أنه تقرر تشغيل قطار 2027 يقوم من محطة القاهرة الساعة 07:00 مساءً ويصل محطة الإسكندرية الساعة 09:30 مساءً، وتشغيل قطار 2026 يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 06:50 مساءً ويصل محطة القاهرة الساعة 09:20 مساءً.