ناسا ترصد قائمة أهم الظواهر الفضائية في شهر أبريل 2025

تشهد السماء العديد من الظواهر الفضائية في مواقيت مختلفة خلال شهر أبريل، ويمكن رصدها بالعين المجردة بعدد من دول العالم حسبما كشفت وكالة ناسا الفضائية في تقرير رسمي لها.

أبرز الظواهر الفضائية في شهر أبريل

ووفق تقرير وكالة ناسا، تشهد مجموعة من أهم الظواهر الفضائية على مدار أيام شهر أبريل وهي:

عطارد: مرئي لعدة أيام في النصف الثاني من شهر أبريل، حيث يصبح منخفضا للغاية في الشرق قبل شروق الشمس.

الزهرة: تشرق منخفضة في الشرق في الساعة التي تسبق الفجر.

تشرق منخفضة في الشرق في الساعة التي تسبق الفجر. المريخ: يكن ساطعا وسهلا الرؤية بعد حلول الظلام طوال الشهر، ويغرب بعد منتصف الليل بساعتين.

يكن ساطعا وسهلا الرؤية بعد حلول الظلام طوال الشهر، ويغرب بعد منتصف الليل بساعتين. المشتري: يصبح ساطعا وسهل الرصد في الغرب بعد حلول الظلام، ويغرب بعد بضع ساعات من غروب الشمس.

يصبح ساطعا وسهل الرصد في الغرب بعد حلول الظلام، ويغرب بعد بضع ساعات من غروب الشمس. زحل: يمكن رؤيته منخفضًا في الشرق أسفل الزهرة، وقبل الفجر في الأسبوعين الأخيرين من شهر أبريل.

ظواهر فضائية محددة

يوما 1 و30 أبريل – كوكب المشتري والهلال: يمكن رصد تلك الظاهرة الساحرة في الغرب مع إظلام السماء، ويغرب بعد حوالي 3 ساعات من غروب الشمس.

يوما 4 و 5 أبريل – المريخ والقمر: يظهر القمر في مرحلة الربع الأول بالقرب من كوكب المريخ في السماء لمدة ليلتين.

24-25 أبريل - تجمع القمر والكواكب الثلاثة: يمكن في هذه الأيام مشاهدة الزهرة وزحل وهلال القمر متجمعين في الشرق مع دفء الفجر في سماء الصباح، كما يمكن رؤية عطارد أسفلهم لمن يتمتع برؤية واضحة للأفق.

طوال الشهر - الزهرة: كوكب الأرض التوأم، ستلاحظ ارتفاعه منخفضًا في الشرق قبل الفجر، ويرتفع قليلًا كل صباح طوال الشهر.

طوال الشهر - المريخ: يبدو المريخ ساطعًا ومحمرًا، ويمكن رؤيته عاليًا بعد حلول الظلام طوال الشهر.