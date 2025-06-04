موظفة أخرى في مايكروسوفت تحتج في وجه بيل جيتس: «تحتفلون بدماء أطفال غزة»

أثارت الموظفة المغربية ابتهال أبو السعد ضجة كبيرة في الأيام الماضية بعدما خرجت عن صمتها، متهمة شركة مايكروسوفت بتقديم الدعم التكنولوجي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه المستمرة ضد الفلسطينيين، ما دفع الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتفاعل مع حديثها.

ولم يمضِ وقت طويل حتى خرجت موظفة أخرى للاحتجاج على تعاملات مايكروسوفت مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وقالت: «عار عليكم جميعًا، أنتم جميعًا منافقون»، في احتجاجها المباشر ضد الرؤساء التنفيذيين الحاليين والسابقين للشركة، وهم ساتيا ناديلا، وستيف بالمر، وبيل جيتس.

وقالت موظفة مايكروسوفت، التي تدعى فانيا أغراوال خلال فاعليات الاحتفال بذكرى تأسيس الشركة: «لقد قُتل 50 ألف فلسطيني في غزة بتقنية مايكروسوفت، كيف تجرؤون؟ عار عليكم جميعًا للاحتفال بدمائهم، اقطعوا العلاقات مع إسرائيل»، وفقًا لموقع «theverge».

وكانت ابتهال أبو السعد وجهت اتهامًا مباشرًا إلى مدير قطاع الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت مصطفى سليمان، في حضور بيل جيتس وعدد من كبار المسؤولين في الشركة، وقالت خلال الاحتفال الذي كان يشهد تقديم تحديثات للمنتجات والخدمات الجديدة، إن «مايكروسوفت تبيع أسلحة الذكاء الاصطناعي للجيش الإسرائيلي.. لقد مات خمسون ألف شخص، ومايكروسوفت تُموّل هذه الإبادة الجماعية في منطقتنا»، وفقًا لموقع «the hill» ووكالة «أسوشيتد برس».

وأضافت: «عار عليكم.. أيديكم وأيدي جميع موظفي مايكروسوفت ملطخة بالدماء»، قبل أن تلقي على المنصة كوفية فلسطينية، ثم جرى إخراجها من الفعالية.