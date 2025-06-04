كل ما تريد معرفته عن رياح الخماسين.. تضرب البلاد خلال ساعات

حالة من عدم الاستقرار يشهدها الطقس خلال الأيام الحالية، بارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، كما أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، لذلك حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط رياح الخماسين، المثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

معلومات عن رياح الخماسين

وبعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية من نشاط رياح الخماسين نستعرض فيما يلي أبرز المعلومات عن رياح الخماسين، وفقًا لما ذكره موقع «britannica»، كالتالي:

تأتي محملة بالرمال والأتربة

تحد من الرؤية لدرجة كبيرة، قد تصل إلى الانعدام.

عبارة عن رياح جنوبية شرقية تأتي من الصحراء العربية الكبرى إلى بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية.

رياح جافة وعالية السرعة.

من الممكن أن تصل سرعتها إلى أكثر من 120كم/ساعة.

تتشكل رياح الخماسين بسبب الضغط الجوي المنخفض في منطقة شمال إفريقيا والصحراء الكبرى.

تتسم بشدة لهيبها وحرارتها المرتفعة التي تصل إلى نحو 40 درجة مئوية.

تسبب رياح الخماسين أضرارا كثيرة لصحة الإنسان، مثل تهيج الجهاز التنفسي، ما يؤدي إلى سيلان الأنف وانسداده، والسعال والتهاب العينين، فضلًا عن زيادة أعراض الحساسية لدى مرضى الربو.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت مرضى حساسية الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية، ونصحت بارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل، والابتعاد وعدم الوقوف تحت لوحات الإعلانات والأشجار والأعمدة وأسطح المنازل المتهالكة.