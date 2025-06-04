المصري إبراهيم عبد اللطيف بطل العالم في السومو يزين بطولة أمريكا: اللقب هدفي



يستعد بطل العالم ولاعب المنتخب الوطني لمصارعة السومو إبراهيم عبد اللطيف، للمشاركة في بطولة USA Sumo Open 2025، والتي تُعد من أقوى بطولات السومو على مستوى العالم

بطولة أمريكا في 10 مايو



وستقام البطولة في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة الموافق 10 مايو 2025 من الساعة 10:00 صباحًا (AM) حتى 9:00 مساءً (PM)

أبناء مصر قادرون على الريادة والتفوقة

قال إيراهيم عبد اللطيف لـ«الوطن» إنه يسعى للفوز في بطولة السومو في الولايات المتحدة وتحقيق مركز متقدم ليشرف بلده مصر ويرفع اسم مصر عاليا، مؤكدا أن أبناء قادرون على تمثيل بلادهم في مختلف القطاعات والمجالات وتحقيق الريادة والتفوق.

وأوضح أنه مثّل المنتخب القومي لأكثر من 15 عامًا، وقد حصد بطولة الجمهورية في رياضة السومو عدة مرات، حيث تُوّج بالمركز الأول نحو سبع مرات، وحقق خلال مسيرته العديد من الإنجازات التاريخية على الصعيدين القاري والدولي.

مسيرة بطولات إبراهيم عبد اللطيف

وأشار إلى أنه بدأ مسيرة البطولات بحصوله على المركز الثالث عالميًا في بطولة العالم عام 2014 بدولة تايوان، ثم توج عام 2015 بالمركز الأول عالميًا تحت سن 18 عامًا في بطولة العالم التي أُقيمت في دولة المجر، كما حصل على المركز الثاني تحت سن 21 عامًا والميدالية الفضية، وفي نفس العام، تم ترشيحه من قبل الاتحاد الدولي لرياضة السومو للمشاركة في بطولة العالم المفتوحة للرجال، حيث حصل على المركز الثالث، وتم اختياره كأحد أبرز لاعبي البطولة، ونال لقب ملك البطولة لعام 2015 في المجر، كما شارك في بطولة العالم باليابان في نفس العام، محققًا المركز الثالث عالميًا.

وأوضح أنه في عام 2016، وبعد اختبارات قوية مع المنتخب المصري، تأهل لدورة الألعاب الأولمبية للشباب، حيث حصل على المركز الأول في التصفيات، ومثّل مصر في البطولة العالمية المقامة في بولندا عام 2017، ليُتوج الفريق بالمركز الأول، بينما حصل هو على المركز الخامس فرديًا، وفي عام 2018 شارك في بطولة في تايوان، وحصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية، ثم أحرز نفس المركز في بطولة العالم 2019، كما شارك في بطولة إفريقيا المقامة بالمغرب، فحقق المركز الثاني والميدالية الفضية في الوزن الثقيل، والمركز الأول والميدالية الذهبية في الوزن المفتوح، ليُتوج بلقب بطل إفريقيا.

وأضاف أنه في عام 2021، شارك في بطولة العالم المقامة ضمن دورة الألعاب الأولمبية في ولاية ألاباما بالولايات المتحدة، وحصل مع الفريق على المركز الأول، وتم ترشيحه من قبل الاتحاد الدولي للمشاركة في البطولة العالمية “USA Sumo” التي أُقيمت في نيوجيرسي، حيث أحرز المركز الخامس عام 2022. وفي عام 2023، شارك مجددًا في بطولة "USA Sumo" بولاية كاليفورنيا، وحقق المركز الرابع. أما في عام 2024، فقد تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال مشاركته في البطولة ذاتها، ولكنه شارك رغم الإصابة.

اختتم عبد اللطيف: «الآن أستعد لخوض بطولة USA Sumo القادمة المقررة في ولاية كاليفورنيا بتاريخ 10 مايو».