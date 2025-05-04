الولايات المتحدة تبدأ تحصيل رسوم ترامب الجمركية الجديدة اليوم
الولايات المتحدة تبدأ تحصيل رسوم ترامب الجمركية الجديدة اليوم
بدأ تحصيل رسوم الرئيس الأمريكي دونالد الجمركية ضد دول العالم، اليوم، السبت الخامس من شهر أبريل، ضمن خطط الرئيس الأمريكي للإصلاح الاقتصادي -حسب ما يزعم- حيث بدأ موظفو الجمارك في تحصيل الرسوم الجديد بنسبة 10% على جميع الوارادت، مع فرض رسوم أعلى على السلع من 57 شريكًا تجاريًا أكبر.
ودخلت الرسوم الجمركية الأساسية الأولية البالغة 10% حيز التنفيذ في الموانئ البحرية والمطارات ومستودعات الجمارك الأميركية في الساعة 12:01 صباحا بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، بحسب وكالة «رويترز».
وهزّ إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية يوم الأربعاء الماضي أسواق الأسهم العالمية، وتراجعت الأسهم الأمريكية في البورصة 5.4 تريليون دولار خلال يومين فقط في نهاية التداول، كما تراجعت أسعار النفط والسلع، بينما لجأ المستثمرون إلى السندات الحكومية الآمنة.
ومنحت نشرة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية فترة سماح مدتها 51 يومًا للبضائع المحملة على السفن أو الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة قبل الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم السبت، ويجب أن تصل هذه البضائع بحلول الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 27 مايو لتجنب رسوم الـ 10%.
20% على واردات الاتحاد الأوروبي و34% على السلع الصينية
وفرض الرئيس الأمريكي رسوم جمركية بنسبة 20% على واردات الاتحاد الأوروبي وعلى بريطانيا 10%، بينما ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 34% على السلع الصينية، ليصل إجمالي الرسوم الجديدة التي فرضها ترامب على الصين إلى 54%.
وستخضع فيتنام لرسوم جمركية بنسبة 46%، في الوقت نفسه، وافقت أيضًا على مناقشة صفقة جديدة مع ترامب، كما تم إعفاء كندا والمكسيك من الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها ترامب لأنهما لا تزالان خاضعتين لتعريفة جمركية بنسبة 25٪ تتعلق بأزمة الفنتانيل الأمريكية للسلع التي لا تتوافق مع قواعد المنشأ بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
ويستثني ترامب السلع الخاضعة لرسوم جمركية منفصلة بنسبة 25% والتي تتعلق بالأمن القومي، بما في ذلك الصلب والألمنيوم والسيارات والشاحنات وأجزاء السيارات.