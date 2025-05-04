بدأ تحصيل رسوم الرئيس الأمريكي دونالد الجمركية ضد دول العالم، اليوم، السبت الخامس من شهر أبريل، ضمن خطط الرئيس الأمريكي للإصلاح الاقتصادي -حسب ما يزعم- حيث بدأ موظفو الجمارك في تحصيل الرسوم الجديد بنسبة 10% على جميع الوارادت، مع فرض رسوم أعلى على السلع من 57 شريكًا تجاريًا أكبر.

وهزّ إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية يوم الأربعاء الماضي أسواق الأسهم العالمية، وتراجعت الأسهم الأمريكية في البورصة 5.4 تريليون دولار خلال يومين فقط في نهاية التداول، كما تراجعت أسعار النفط والسلع، بينما لجأ المستثمرون إلى السندات الحكومية الآمنة.

ومنحت نشرة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية فترة سماح مدتها 51 يومًا للبضائع المحملة على السفن أو الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة قبل الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم السبت، ويجب أن تصل هذه البضائع بحلول الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 27 مايو لتجنب رسوم الـ 10%.

20% على واردات الاتحاد الأوروبي و34% على السلع الصينية

وفرض الرئيس الأمريكي رسوم جمركية بنسبة 20% على واردات الاتحاد الأوروبي وعلى بريطانيا 10%، بينما ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 34% على السلع الصينية، ليصل إجمالي الرسوم الجديدة التي فرضها ترامب على الصين إلى 54%.